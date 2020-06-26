Galatasaray Trezeguet için bu kez dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim geçen sezondan beri gündeminde olan ancak bir türlü transferini gerçekleştiremediği Mısırlı yıldızı yeni sezonda renklerine bağlamanın planlarını yapıyor. Trezeguet için görüşmelere başlandı.

Sezon başında 10 milyon Euro'ya İngiliz kulüplerinden Aston Villa'ya satılan Trezeguet, Premier Lig'de beklenen performansın altında kalırken 32 karşılaşmada 4 gol-2 asistle oynadı. Onyekuru gibi sağ ayağını kullanıp sol açık oynamayı seven 25 yaşındaki Trezeguet'i Terim'in çok istediği öğrenildi. Yönetim girişimlere şimdiden başlarken kiralama teklifinde bulunuldu.

İngiltere Premier Ligi'nde sondan ikinci sırada bulunan ve düşme ihtimali yüksek takımlar arasında gösterilen Aston Villa'nın bir alt lige düşmesi durumunda bu transfer daha da kolaylaşacak.

Sabah







