Tek ön libero Taylan'la daha önceki maçlarda 4-1-4-1 ya da 4-3-3'ü tercih eden Galatasaray, artık sahaya 4-2-3-1 şeklinde yayılacak. Fatih Terim'in orta sahadaki yeni ikilisi de Taylan&Gedson Fernandes olacak. Etebo, Kasımpaşa maçında iyi oynasa da Alanya deplasmanında kulübeye çekilecek. Taylan-Gedson ile orta sahayı kurmayı planlayan Terim, cezası biten Arda'yı sağda, Belhanda'yı 10 numara pozisyonunda, Onyekuru'yu solda, Mohamed'i de ileri uçta kullanacak.

ERZURUMSPOR MAÇINDA ZEMİN HAZIR OLACAK

Galatasaray Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy, Türk Telekom Stadı'nın zemininin BB Erzurumspor maçında futbola hazır hale geleceğini söyleyerek "Yağış bittikten sonra sahayı kurutacağız, temizlik işlemlerini yapacağız ve ondan sonra çim ekeceğiz. Ayın 27'sinde futbol oynanılabilir bir saha olduğunu herkes görecek" dedi. (Sabah)



