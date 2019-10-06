Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği beraberliği sonrasında çok sert konuştu.

Oyuncularının performansını ve mücadelesini eleştiren tecrübeli hoca, “Gerilimli ve yüksek tempolu Şampiyonlar Ligi maçının ardından bu kadar önemsemeyen ve ciddi olmayan bir Galatasaray beklemiyordum. Muhakkak puan kaybedeceğiz. Ama savaşarak, mücadele ederek kaybedeceğiz. Salı günü olduğu gibi... Belki de ben hatalıyım. Çok güvendim ve takımımı bozmadım. Belki de acemi, oynamamış ancak daha yürekli çocukları oynatmalıydım” dedi.

‘Bu kadarını beklemiyordum!’

Gençlerbirliği’ni de tebrik eden Terim, “Bizden daha iyi mücade ettiler. Bu kadar doğru işler yapmayan bir takımı sahada beklemiyordum. Bu kadar mücadelesizlikle kaybedilirse sayısal olarak daha büyük kayıplar olur. Çünkü kariyerime bakın hep çok gol atan, çok pozisyona giren takımlar var. Bu bana da sürpriz” ifadelerini kullandı.

‘Ceza almayanlar konuşsun’

Hakem atamasını da eleştiren deneyimli teknik adam, “Halil hoca perşembe günü Avrupa’da maç yönetti. Hakem mi kalmadı da adam uçakla cuma akşamı geldi, cumartesi maça çıktı. Penaltıları falan söylüyorlar ama ben ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun” diyerek yöneticilere göndermede bulundu.