Aslan bir kez daha Seri'nin transferi için devrede. Devre arasında orta sahaya mutlaka bir takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekipte, teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda yine Fildişi Sahilli futbolcunun ismi gündeme geldi. Terim'in, orta sahada Seri, Taylan ve Emre Kılınç üçlüsünü kullanmayı düşündüğü, Taylan'ı biraz daha öne atabilmek adına, geride Seri'yi oyun kurucu göreviyle sahaya sürmeyi planladığı, Emre'yi de santrfora yakın oynatacağı ifade ediliyor. Bu plan doğrultusunda, Seri'nin tekrar kiralanması veya uygun olursa bonservisiyle alınması seçenekler arasında. Fulham'da ilk yarıyı kadro dışı geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu da, İngiliz kulübünden ayrılmak için gün sayıyor.

Etebo'nun yerine gelecek

Yaz döneminde Seri'yi Galatasaray'a bırakmadığı gibi, Cim Bom'un çok istediği bir diğer eski oyuncusu Lemina'yı da Southampton'dan kiralayan Fulham'ın bu kez görüşmelerde nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Ancak Seri'nin ısrarlarının bu kez sonuç verebileceği ve düşük bir kiralama ücretiyle bu transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor. Bu durumda, kadrodaki bir diğer kiralık orta saha Etebo ile yolların ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.



