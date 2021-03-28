Galatasaray'da sistem değişiyor... Kayseri ve Rize maçlarında alışık olduğu tek forvetli sistemden, çift forvete geçen ancak istediği verimi alamayan Galatasaray, Hatay sınavında yine eski formasyonuna dönecek. Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı ilk 5 maçta 5 kez ağları sarsan Mostafa Mohamed, Ankaragücü karşısında kırmızı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü. Sivas mücadelesinde Falcao görev yapmış o da attığı 2 golle yıldızlaşmıştı.

Tek coşuyorlar

İki oyuncu da tek forvetli sistemde coşarken, beraber oynadığı maçlarda etkisiz kaldılar. Terim de öğrencilerinin performanslarına güvenerek, Falcao ile Mohamed'i, Kayseri ve Rize maçlarında aynı anda sahaya sürdü. Falcao, Kayseri karşısında 1 gol atsa da Mohamed'le birlikte ceza alanında oldukça zayıf kaldı. 4-3 kaybedilen Rize karşılaşmasında ise iki golcü de sustu.

Hatayspor'un hücum futbolu oynaması...

Aslan tek forvetli sistemde daha etkili olurken, Terim de çift santrforlu formasyonundan vazgeçme kararı aldı. Aynı zamanda deneyimli çalıştırıcı, hücum futbolu oynayan Hatay'a karşı da çift golcüyle çıkmanın doğru olacağını düşünmüyor. Bu noktada Terim'i zorlu bir karar bekliyor: Falcao mu, Mohamed mi?

Mohamed'i potansiyeli öne çıkarıyor

Falcao'nun milli takıma gitmemesi ve şu anda Galatasaray'la idmanalara devam etmesi büyük bir avantaj. Aslan'ın hocası, Kolombiyalı yıldızla yakından ilgileniyor, performansını takip ediyor. Mohamed'in de yaşından dolayı olan potansiyeli Mısırlı futbolcuyu öne çıkarıyor. Fatih Terim maç gününe kadar ikili arasında zorlu bir seçim yapacak.



