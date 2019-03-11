Galatasaray'da Fatih Terim oyuncularına seslendi: Daha lig bitmedi

Galatasaray'da Fatih Terim, Başakşehir'in Fenerbahçe engelini de kayıpsız geçerek zirvedeki puan farkını 11'e çıkarmasının takımı etkilemesini istemiyor.

11 Mart 2019, Pazartesi 06:00
- A +
Galatasaray'da Fatih Terim oyuncularına seslendi: Daha lig bitmedi

Başakşehir, Fenerbahçe engelini de kayıpsız geçip maç fazlasıyla zirvedeki puan farkını 11’e çıkartırken, Fatih Terim bu durumun takımı etkilemesini istemiyor.

Oyuncularıyla toplantı yapan Galatasaray’ın hocasının, “Bizim işimiz kazanmak. Önümüzde 10 maç ve şu an en önemlisi Antalyaspor mücadelesi. Kazanarak devam edeceğiz. Ligde hiçbir şey bitmedi. Bunu göreceksiniz” dediği öğrenildi.

Terim, Kayseri, Konya, Beşiktaş, Rize gibi üst üste zorlu maçlara çıkacak Başakşehir’in mutlaka takılacağını düşünürken, Galatasaray’ın ise bu periyotta fire vermeden ilerleyeceğine inanıyor. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.