Başakşehir, Fenerbahçe engelini de kayıpsız geçip maç fazlasıyla zirvedeki puan farkını 11’e çıkartırken, Fatih Terim bu durumun takımı etkilemesini istemiyor.

Oyuncularıyla toplantı yapan Galatasaray’ın hocasının, “Bizim işimiz kazanmak. Önümüzde 10 maç ve şu an en önemlisi Antalyaspor mücadelesi. Kazanarak devam edeceğiz. Ligde hiçbir şey bitmedi. Bunu göreceksiniz” dediği öğrenildi.

Terim, Kayseri, Konya, Beşiktaş, Rize gibi üst üste zorlu maçlara çıkacak Başakşehir’in mutlaka takılacağını düşünürken, Galatasaray’ın ise bu periyotta fire vermeden ilerleyeceğine inanıyor.