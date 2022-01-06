Galatasaray 'da krize ara verildi, gözler hem transferlere hem de lig yarışına çevrildi. Sezonun ilk devresini hayal kırıklığıyla kapatan Sarı- Kırmızılı ekipte, Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in Florya'da yaptığı son toplantı olumlu sonuç verdi. Dev zirveden, "Kaldığımız yerden devam" kararı çıkarken, Terim hiç vakit kaybetmeden rotayı Giresunspor maçına çevirdi. Cumartesi akşamı Nef Stadı'nda oynanacak olan ikinci yarının ilk karşılaşması, Galatasaray açısından çok kritik bir öneme sahip. Ligde yeniden üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Sarı- Kırmızılılar'da, Fatih hoca dünkü idmanın ardından oyuncularıyla kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

'11 kişi çıkıyorsak sorun yok'

Asla pes etmeyeceklerini ve hiçbir yarıştan geri kalmayacaklarını özellikle vurgulayan Terim, "Siz dışarıda olan bitenlere sakın kulak asmayın. Sizin işiniz sahada. Şu an Giresunspor maçından başka hiçbir şey düşünmenizi istemiyorum. Bizim sadece kazanmaya ihtiyacımız var. Bunu da başaracağınızdan hiç şüphem yok. Artık önceki maçlarda yaptığımız hataları birer yol kazası olarak görmek istiyorum. Yeni bir başlangıç yapmak bizim elimizde. Ne kadar eksiğimiz olduğu da önemli değil. Sahaya 11 kişi çıkabiliyorsak, sorun yok demektir" ifadelerini kullandı.