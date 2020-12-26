Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımını Trabzonspor deplasmanına son derece buruk bir şekilde hazırladı. Florya'ya yakın kaynaklar, tecrübeli hocanın son taktik provasında son derece moralsiz ve sessiz olduğunu, bu görüntüye çok da alışık olmadıklarını belirtiyor. Yakın çevresine dert yanan Terim'in, kendisine büyük haksızlık yapıldığını dile getirdiği bildirildi. Trabzon deplasmanı dönüşünde Tahkim Kurulu'nun karşısına bizzat çıkmak isteyen Fatih hoca, duruşmalı savunma için cevap bekliyor. Süreci yakından takip eden Sarı-Kırmızılı yönetim ise cezanın ardından resmi açıklamayı geç yaptığı için eleştirilse de, indirim sağlayabilme amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüşmeleri sürdürüyor.

Arda takımı kenetliyor

Bu arada Fatih hocaya verilen cezaya Galatasaraylı futbolcuların da tepkili olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı oyuncuların, Arda Turan liderliğinde bir araya gelerek, Trabzonspor maçını Fatih Terim için kazanmaya söz verdikleri bildirildi.

Metin Karabaş

Mini yorum

Bu kitap yanlış!

Terim'in cezasıyla ilgili yorumlar aynı. Yanındakiler, "Fazla, çünkü hak etmedi", karşısındakiler, "Daha çok olmalıydı" diyor. Kimse de "Yahu böyle bir talimatname var ama bunda bir yanlışlık olabilir mi" demiyor. Hep söyledim yine söylüyorum. Bir teknik direktöre bu kadar ceza verilmez. Teknik direktör, futbolcu değildir. İkamesi yok. Bir antrenör tribünden sahaya indi diye alt limitten 4 maçlık men maddesi mi olur? Kaldı ki bir kez daha görüldü; bu maddelerin hepsi yoruma açık, kişiye göre artan/azalan tuhaf da bir yapısı var.

Özetle: Evet, kitaba göre Terim'in cezası az.

Ama bu kitap baştan yanlış yazılmış!

Yasin Cam