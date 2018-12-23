Galatasaray uzun bir aradan sonra ideal kadrosuyla sahada olacak. Fenerbahçe derbisi sonrası verilen cezaların bitmesi, Emre Akbaba dışındaki sakatların da takıma dönmesiyle, Galatasaray bugün alternatifi bol bir kadroyla galibiyet arayacak.

Teknik direktör Fatih Terim bu geri dönüşten memnun, ancak buruk bir sevinç yaşıyor. Çünkü kendi cezası devam ediyor ve yine takımını tribünden yönetmek zorunda kalacak.

200. zaferinin peşinde

Bu arada Terim, 4 haftadır ertelediği, Galatasaray’ın başındaki 200. lig galibiyetine de bugün ulaşmak istiyor. Son olarak Kayserispor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden Aslan, son 4 haftada 3 beraberlik, 1 de yenilgi elde etti.