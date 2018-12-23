Galatasaray'da Fatih Terim kadrosuna kavuşuyor!
Galatasaray'da cezalar bitti, Emre Akbaba'dan başka sakat kalmadı. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden sonra ilk kez bugün Sivasspor karşısına ideal kadrosuyla çıkacak. Fatih Terim ise buruk sevinç yaşıyor, çünkü yine tribünde oturacak.
Galatasaray uzun bir aradan sonra ideal kadrosuyla sahada olacak. Fenerbahçe derbisi sonrası verilen cezaların bitmesi, Emre Akbaba dışındaki sakatların da takıma dönmesiyle, Galatasaray bugün alternatifi bol bir kadroyla galibiyet arayacak.
Teknik direktör Fatih Terim bu geri dönüşten memnun, ancak buruk bir sevinç yaşıyor. Çünkü kendi cezası devam ediyor ve yine takımını tribünden yönetmek zorunda kalacak.
200. zaferinin peşinde
Bu arada Terim, 4 haftadır ertelediği, Galatasaray’ın başındaki 200. lig galibiyetine de bugün ulaşmak istiyor. Son olarak Kayserispor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden Aslan, son 4 haftada 3 beraberlik, 1 de yenilgi elde etti.