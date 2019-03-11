Antalyaspor hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamlayan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim bu maça çok önem veriyor.

Türk Telekom Stadı’ndaki son karşılaşmada Akhisar önünde yaşanan tablonun tekrarlanmasını istemeyen ve işi sağlama alan İmparator, antrenmanlarda her şeyi deniyor.

Hafta başından bu yana Diagne-Mitroglou ikilisini beraber oynatan İmparator’un, son iki çalışmada ise Diagne’yi ileri uçta tek başına görevlendirdiği öğrenildi. Terim, Mitro’nun yerine Emre Akbaba’yı 11’de başlatarak sürpriz yapabilir.

Akhisar gibi olmasın...

Kadro konusunda kesin kararını henüz vermeyen Fatih hoca, Antalyaspor karşısında taraftarının da desteğiyle maçı erken kopartmak amacında.

Aslantepe’deki son Akhisar mücadelesinde, Mitroglou 90+4’te galibiyet golünü atmış ve tribünlere derin bir ‘oh’ çektirmişti.

İdmanlarda disiplini elden bırakmayan Fatih hoca, Antalya maçında kesinlikle kötü bir sürpriz istemiyor.