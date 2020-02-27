Galatasaray Süper Lig'de son 7 maçını da kazanarak şampiyonluğun en büyük adaylarından oldu. Bunda şüphesiz en önemli etken Fatih Terim... Kurt hoca daha önce kariyerinde üst üste 9 maçlık seri yakalamıştı.

MUTLU SONLA BİTMİŞTİ

G.Saray 2011-12 sezonunda 9 maçlık seri yakalamış ve sezon sonu şampiyon olmuştu. Terim, önündeki 3 maçı kazanırsa kariyer rekoru kıracak.

ASLAN'IN KRİTİK MAÇLARI

Fatih hoca, üst üste oynayacağı G.Birliği, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarını kazanarak hem kariyer rekoru kıracak hem de 23. şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış olacak.

İSTATİSTİKLER 'G.SARAY' DİYOR

Bu arada Fatih Terim, 7 maç üst üste kazandığı 5 sezonda 4 kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

İmparator, bu sezon da mutlu sona ulaşırsa G.Saray ile 9. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.



