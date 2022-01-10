Sarı-Kırmızılılar, ligde önceki gün Giresunspor karşısında şok bir yenilgi daha aldı. Tarihin en kötü sezonunu geçiren Aslan'da teknik direktör Fatih Terim ise öğrencileriyle maç sonrasında bir toplantı gerçekleştirdi. Alınan üst üste kötü sonuçlara rağmen önlerinde uzun vadeli bir proje olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam; özellikle Cim Bom'un, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olması nedeniyle oyuncularıyla konuştu. Terim, burada yapacak daha çok işinin olduğunun altını çizerken, "3 yıllık bir proje için geldim, sonuna kadar devam edeceğim. Yardımcılarımı asla yarı yolda bırakmam" diye konuştu.

İnancı tam!

Tecrübeli teknik adam, ayrıca yaşanan bu karanlık tablo sonrasında durumu tersine çevirmelerinin de kendi ellerinde olduğunu belirtti. Her şeye rağmen inancını kaybetmeyeceğini belirten Terim, öğrencilerine şunları söyledi: "Kafanızı yerden kaldırın. Bu tabloyu hep beraber değiştireceğiz. Değiştirecek olan kişiler de bizleriz. Bunu ancak cesareti olan kişiler yapar."