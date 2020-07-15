Galatasaray'da Fatih Terim gençlere şans verecek
Fatih Terim, Cuma günkü Göztepe maçında daha fazla genç oyuncu kullanmayı planlıyor. Stoperde Emin Bayram’ın yanı sıra sağ kanatta Yunus Akgün’ün, orta sahada da Atalay Babacan’ın şans bulması bekleniyor.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Cuma akşamı oynanacak Göztepe maçında daha fazla genç oyuncu kullanmayı planlıyor. Geçen hafta kaptan çıkan Emin Bayram’ın yanı sıra sağ kanatta Yunus Akgün’ün, orta sahada da Atalay Babacan’ın şans bulması bekleniyor.