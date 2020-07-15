Galatasaray'da Fatih Terim gençlere şans verecek

Fatih Terim, Cuma günkü Göztepe maçında daha fazla genç oyuncu kullanmayı planlıyor. Stoperde Emin Bayram’ın yanı sıra sağ kanatta Yunus Akgün’ün, orta sahada da Atalay Babacan’ın şans bulması bekleniyor.

15 Temmuz 2020, Çarşamba 08:21 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Fatih Terim gençlere şans verecek

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Cuma akşamı oynanacak Göztepe maçında daha fazla genç oyuncu kullanmayı planlıyor. Geçen hafta kaptan çıkan Emin Bayram’ın yanı sıra sağ kanatta Yunus Akgün’ün, orta sahada da Atalay Babacan’ın şans bulması bekleniyor.

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