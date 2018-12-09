Transferde yaşanan sıkıntılara rağmen ilk haftalarda takımı ayakta tutmayı başaran teknik patron Fatih Terim, son haftalardaki formsuzluğuyla dikkat çekiyor. Tecrübeli hoca, son sıradaki Rize karşısında 3’lü stoper inadından vazgeçip 4’lü savunmaya dönerken, Muğdat Çelik’i ligde ilk kez 11’de oynatarak sürpriz yaptı. 4-2-3-1 düzeniyle sahaya çıkan Aslan’da orta sahanın merkezinde Selçuk ve Feghouli vardı. Kanatlarda da Onyekuru ile Rodrigues görev yapıyordu.

45 dakikalık Muğdat sürprizi

Muğdat’ın performansı beğenilmeyince, ikinci yarıda Linnes oyuna girdi ve sağ öne geçti. Karşılaşmayı 1-0 önde getiren Aslan, 58’de ikinci golü de buldu ve rahatladı. Farkı arttırma hedefiyle hücum yapılırken, Aminu’nun 67’deki golü soğuk duş etkisi yarattı. 77. dakikada Onyekuru’nun çıkıp Ömer Bayram’ın oyuna girmesi ise şaşkınlık yarattı.

Gençler kulübede buhar oldu

Kulübede hafta içindeki Keçiörengücü maçında nefis bir gol atan Atalay Babacan’ın yanı sıra Yunus Akgün, İbrahim Yavuz Kol gibi yetenekli ve top tutabilen gençler varken, Ömer sahaya dahil olunca, Aslan aynı anda 4 bekle (Nagatomo, Mariano, Linnes, Ömer) mücadele etmeye başladı. Böylece Rize daha fazla hücum yapma şansı buldu. Üstelik 80. dakikada Samudio’nun golünde de müdahaleyi yapamayan isim Ömer’di. 86’da stoper Maicon’un santrfora alınma hamlesi ise sonuç getirmedi.