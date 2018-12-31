Devre arasında hareketli bir transfer dönemi geçiren ve takımın kilit oyuncularıyla yolları ayırma aşamasına gelen Galatasaray’da tüm gözler teknik direktör Fatih Terim’in alacağı kararlara çevrildi.

Tatil için ailesiyle ABD’ye giden ve 2 Ocak’ta Florya’da mesaiye başlayacak tecrübeli hocayı yoğun bir gündem bekliyor. Terim, başta Serdar Aziz olmak üzere Ozan Kabak, Eren Derdiyok, Garry Rodrigues ile Maicon’un Sarı-Kırmızılılardaki geleceği adına önemli kararlar verecek.

Takımda düşünülmediği menajeri vasıtasıyla kendisine iletilen Serdar Aziz, Terim’le görüşmeden herhangi bir adım atmayacağını belirtmişti. Milli stoper, hocasıyla görüşüp Galatasaray’da kalmak istediğini iletecek.

Başkan Mustafa Cengiz’in “Sözleşmesinde 7.5 milyon Avro’ya serbest kalır maddesi olduğunu İngiliz kulüplerinden teklif gelince öğrendik” diyerek krizin fitilini ateşlediği Ozan Kabak konusunda Terim’i kritik bir karar bekliyor. Sarı-Kırmızılı kulübün “Ozan Kabak’ın sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim, önce sonuçsuz bırakılmış, ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir” açıklamasını yaptığı Ozan’ın 2020’de bitecek kontratının revize edilmesi ya da gelen tekliflerin değerlendirilip gidişine izin verilmesi Fatih Terim’in kararıyla sonuçlanacak.

Rodrigues’e Suudi Arabistan’ın Al İttihad kulübünden 8 milyon Avro, Çin’in Beijing Guoan ekibinden ise 10 milyon Avro’luk iki teklif geldi. Ligin ilkyarısındaki performansı tartışılan 28 yaşındaki futbolcuya gelen cazip teklifler Terim’in görüşünü bildirmesinin ardından sonuca bağlanacak. Al İttihad’ın Maicon için de devrede olduğu, Serdar ve Ozan’ın durumuna göre satış konusunda adım atılacağı bildirildi. Terim’in kamp kadrosunda düşünmediği Eren Derdiyok’un da hocasıyla bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Kaynak: Cumhuriyet