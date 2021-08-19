UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray 'da teknik patron Fatih Terim, 90 dakikayı değerlendirdi. İstanbul'da turu geçeceklerini düşündüğünü vurgulayan Terim, ''1-0'dan sonra 2'yi bulabilirdik. Kazanmak isterdik ama olmadı. Herhalde biraz yorgunluğumuz ortaya çıktı. Üst üste deplasmanlar, seyahat kolay değil. Allah'ın izniyle İstanbul'da turu geçeceğimizi düşünüyorum.'' dedi ve ekledi:

'2. maçta Galatasaray gereğini yapacaktır!'

''Mühim olan gruplara kalabilmek. Burada bitirmek isterdik açıkçası ama rakip de iyi mücadele etti. Temaslı oyun, bire bir oyun, rahatsız edici bir oyun olacağını söylemiştim. 2. maçta Galatasaray gereğini yapacaktır.''









'Biz alışkınız Galatasaray olarak, onlara sormak lazım'

Marcao'nun 8 maçlık cezası ile ilgili de konuşan ve TFF'ye gönderme yapan tecrübeli futbol adamı, ''Geçen sene Schalke'de oynamadan önce olmuştu, biz alışkınız Galatasaray olarak, onlara sormak lazım. Bazen beklersiniz gece 12'de açıklarlar. Ne düşündüklerini bilemem. Maç öncesi, maç anında olmuş falan onlarla ilgili benim düşüncem belli. Kurullarla ilgili, kurullara gönderenlerle ilgili düşüncem belli, aynı şeyleri söylemek istemiyorum.'' diye konuştu.

'Eleştirilen oyuncular olacak, biz de eleştirileceğiz'

Stoperde sıkıntı yaşamayacaklarını belirten Terim, ''Şu anda Avrupa'da oynayamayan oyuncularımız var. Bazı değişiklikler de yapıyoruz ama özellikle stoperde sıkıntımız var. Şu bir gerçek ki Galatasaray'ın her oyuncusu oynuyor, hepsi forma giydi. Eleştirilen oyuncular olacak, biz de eleştirileceğiz. Galatasaray gerektiğinde pres de yapıyor, süresi uzun değildi ama yaptık. Bir kez daha söylüyorum, 3. deplasmana geldik. Ben oyuncularımdan memnunum. Her geçen gün daha iyi olacağız.'' ifadelerini kullandı.









'Gedson'u Benfica'nın vermeyeceğini düşünüyoruz'

Gedson Fernandes transferi ile ilgili de konuşan Fatih Terim, ''Gedson'u Benfica'nın vermeyeceğini düşünüyoruz ilişkilerimiz nedeniyle, öyle bir şey olursa Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceği de gerçek. Bir gün vermeye karar verirlerse biz hazırız, onlar da biliyor. Türkiye'den birçok teklif olduğunu da biliyoruz.'' dedi.