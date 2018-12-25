Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yılbaşı tatili için ABD’ye gitti. Süper Lig’de ilk yarı için verilen arayı değerlendiren tecrübeli teknik adamın, transfer raporunu hazırlayarak yönetime verdiği belirtildi. Terim’den raporu alan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın çalışmalarına başladığı bildirildi.

İki forvet ve bir stoper transferi için uğraşan sarı-kırmızılılarda hücum hattı için Alan ve Demba Ba isimleri üzerinde yoğunlaşılmış durumda... Galatasaray’ın bu dönemdeki bir diğer gündem maddesi ise Ozan Kabak olacak. Ozan’ın sözleşmesinin uzatılması konusunda taraflar masaya oturacak.

(Milliyet)