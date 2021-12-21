Başakşehir beraberliğiyle puan kayıplarına devam eden Galatasaray , daha 17. haftada lider Trabzonspor 'un 18 puan gerisine düştü. Süper Lig ’de 26 puanla yedinci sırada bulunan Adana Demirspor oynadığı son iki maçını kazanırken, Galatasaray ise son 6 maçında hiç galibiyet alamadı.

Bu sezon oynadığı 17 Süper Lig maçının beşini kaybeden Galatasaray (6G 6B), ligin bu aşamalarında daha fazla yenilgiyi sadece 2010/11 (8) ve 1969/70'te (6) aldı. Bu sezon oynadığı 17 Süper Lig maçının beşini kaybeden Galatasaray (6G 6B), ligin bu aşamalarında daha fazla yenilgiyi sadece 2010/11 (8) ve 1969/70'te (6) almıştı.