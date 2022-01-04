Galatasaray 'ın en büyük başarılarına ulaştığı dönemde başkanlık koltuğuna oturan Faruk Süren, aynı zamanda damadı olan Galatasaray'ın bugünkü başkanı Burak Elmas'ın performansını değerlendirdi. Günaydın'a konuşan Süren, Elmas'ın TFF'yi cephe almasıyla ilgili olarak "Burak Başkan TFF'yi beğenmediğini söyledi ama bence bu konuya daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. TFF görevini sürdürüyor ve bu kuruma eleştiriler olsa da uyumlu çalışılması gerekiyor. İstifa çıkışını biraz abartılı buluyorum. Bence istifaya davet ederek bir tavır ortaya koydu. Yoksa o da biliyor istifa etmeyeceğini" dedi.

"Kavga edersen olmaz"

Fatih Terim'e verilen cezaları da yorumlayan Süren, "TFF'nin kuralları var, bunlar belli. Buna göre ceza vermişlerdir. Kurul tercih hakkını üst sınırdan vermiştir o ayrı ama kurallar çerçevesinde cezalar veriliyor. Galatasaray bu kurulla diyalog içinde olmalı. Kavga edersen olmaz. Nihat Bey'i severim. Beyefendi, başarılı bir iş insanıdır. Açıklamasında "Biz Türk futbolunun sorunları ile uğraşırken, böyle konularla ilişkilendirilmeyelim. Varsa elinizde belge paylaşın" diyor. Burak Başkan daha sert konuşmuştu" ifadelerini kullandı.