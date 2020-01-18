Galatasaray’da Falcao’ya özel plan

Galatasaray’da Çaykur Rizespor ile oynanan kupa maçında fiziksel açıdan kendisini geliştirdiği görülse de, pozisyona girme konusunda sıkıntılar çeken Radamel Falcao’ya, hocası Fatih Terim’den tam destek...

Kolombiyalı yıldızdan daha fazla verim elde etmek için oyun planında bazı güncellemeler yapan tecrübeli hoca, Denizlispor maçında rakip ceza sahasına kalabalık giren bir hücum hattı oluşturmanın hesapları içinde. Öncelikle Falcao’yu rahatlatmayı düşünen Terim, kupa sınavında müthiş bir geri dönüşe imza atan Emre Akbaba’yı, Kolombiyalı golcüye daha yakın kullanacak. Tecrübeli hoca böylece Falcao’nun iki stoperin birden ağır markajında kalmasını engellemeyi hedefliyor. Özellikle Akbaba’nın son vuruşlardaki etkisinin, Falcao’nun asist özelliğini de ortaya çıkaracağı düşünülüyor.

Daha hızlı, daha etkili

Son antrenmanda orta saha oyuncularıyla da görüşen Fatih hoca, Falcao’ya daha fazla top gönderilmesi ve ceza sahasına topun daha fazla taşınması talimatını verdi. Özellikle kanat oyuncularından çizgiye basmak yerine, içeriye kat ederek merkezdeki oyuncularla etkileşime girmesini bekleyen Terim’in gözü, Jesse ve Onyekuru’nun geri dönüşünde.

Hızlı hücumcularla daha tempolu ve forvetlerin etkili olduğu bir görüntüye kavuşacaklarına inanan Fatih Terim, yarınki Denizlispor mücadelesine çok kritik bir başlangıç gözüyle bakıyor.