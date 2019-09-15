Türkiye’de Radamel Falcao fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Transfer sürecinden İstanbul’a gelişine, imza töreninden sahaya çıktığı ana kadar attığı her adım olay olan Kolombiyalı golcü, ilk sınavını başarıyla geride bıraktı.

Kasımpaşa filelerine yolladığı golle takımına ilk maçında 3 puanı kazandıran Falcao’nun performansı, dünya çapında yankı uyandırdı.

Sosyal medya hesabından gol sevincinin olduğu fotoğraf karelerini yayınlayan tecrübeli futbolcunun paylaşımı, milyonlarca etkileşim aldı. Gönderiyi beğenenler arasında yine dünyaca ünlü isimler vardı. Deco’dan Marchisio’ya, Benjamin Mendy’den Puyol’a, Pellegri’ye, hatta Kolombiyalı Pablo Escobar’ın oğlu, Juan Pablo Escobar Henoa’ya kadar birçok isim, Falcao’ya tebrik mesajları yağdırdı.

Galatasaray’da çok mutlu

Yıldız futbolcu da Galatasaray günlerinden çok memnun. Kendisine gösterilen ilgi, stattaki atmosfer, kulübün güçlü tarihi, bundan sonraki hedefler ve takımdaki yüksek kalite seviyesi, Falcao’da büyük heyecan uyandırıyor. Onun performansını merakla bekleyenler de, Kolombiyalı oyuncunun saha içerisindeki isteği, mücadelesi ve her pozisyonu kovalamasından dolayı çok umutlu.

Uyum sürecini ve son sakatlığının olumsuz etkilerini tamamen atlattığında, Radamel Falcao’nun çok daha başarılı işlere imza atacağına dair inanç, Galatasaray cephesinde oldukça yüksek.

Dış basında ne yazdılar?

CALCİOMERCATO (İTALYA): “Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında golünü attı. Falcao’nun golü 3 puanı getirdi ve Galatasaray bu skorla 3 puanın sahibi oldu.”

AD (HOLLANDA): “Falcao, Galatasaray maçında ilk golünü attı. Golde şanslıydı. Şutu Ben Youssef’e çarparak yön değiştirdi. Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao’nun ilk maçını bekledi ve dolu tribünler önünde Falcao, 89. dakikada alkışlarla kenara geldi.”

MARCA (KOLOMBİYA): “Büyüleyici hikaye. Büyülü şeylerden etkilenen oyuncular vardır. Falcao da onlardan biri. Galatasaray ile olan hikayesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor.”

A BOLA (PORTEKİZ): “Falcao ve Quaresma karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Falcao, ilk maçında Galatasaray’a 3 puanı getiren isim oldu.”

Yasin Cam