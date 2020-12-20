Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana salon çalışması ile başlandı. Daha sonra yenilenme programı dâhilinde gruplar hâlinde ayak tenisi oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

Falcao yine yok!

Sakatlığı devam eden Falcao yine idmana çıkmadı. Kulübün Falcao ile ilgili bilgiye yer vermemesi de dikkat çekti. Servis edilen fotoğraflarda golcü oyuncunun olmadığı dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray, Göztepe maçı öncesi son idmanını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaparak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşecek mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.