Cim Bom geçtiğimiz sezon aylar süren uğraşlar sonucunda Monaco'yu ikna ederek, Radamel Falcao'yu kadrosuna katmış, binlerce Sarı-Kırmızılı taraftar da Kolombiyalı süperstarı havaalanında karşılamıştı. Büyük umutlarla başlayan bu birliktelik kısa zamanda hayal kırıklığına dönüştü. 35 yaşındaki oyuncu her ne kadar iyi niyetli olsa da sakatlıklardan başını kaldıramadı ve Galatasaray'a beklenen katkıyı veremedi.

7 hafta önce dönmüştü

Son olarak adale sorunu sebebiyle tedavisi için İspanya'ya giden ve bu süreçte 10 maç kaçıran yıldız oyuncu, 7 hafta önce formasına kavuşmuştu. Sahalara dönmesinin ardından attığı 3 golle olumlu sinyaller veren tecrübeli oyuncu yine Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünü kazandı.

Kerem'de sıkıntı yok

Ancak sakatlıklardan bir türlü yakası kurtulmayan Falcao bu kez de antrenmanda talihsiz bir an yaşadı. İdmanda Kerem Aktürkoğlu'yla kafa kafaya çarpışan Kolombiyalı forvet acılar içinde yerde kaldı. İki oyuncu da hastaneye kaldırılırken, deneyimli oyuncunun yüz kemiklerinin kırıldığı, Kerem'in ise bir probleminin olmadığı açıklandı. Maskeyle oynama ihtimali pek olmayan Falcao minimum 3 hafta formasından uzak kalacak ve sezonun geri kalanında takımına pek katkı sağlayamayacak.









Ameliyat oldu

Sabah saatlerinde yüzüne darbe alan Falcao akşam ameliyata alındı. Kapalı bir ameliyat gerçekleştirilirken, yıldız oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

37 kez oynadı 44 maçı kaçırdı!

Falcao iki sezonluk Galatasaray kariyerinde sakatlıklar sebebiyle adeta bir sezonu kaçırdı. 37 kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen Kolombiyalı forvet, 44 kez de takımını yalnız bıraktı. Her şeye rağmen Galatasaraylı futbolseverler bu süreçte 19 gol, 3 asistle oynayan yıldız oyuncuyu bağrına bastı.



