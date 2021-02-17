Cim Bom'un yıldızı Radamel Falcao uzun süredir kayıplarda… 15 gündür takımla birlikte idmanlara çıkmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim tarafından maç kadrosuna alınmıyor. 35 yaşındaki futbolcunun neden forma giymediği belirsizliğini korurken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

DOKTOR "OYNAYABİLİR" DEDİ

Kolombiyalı yıldıza sağlık kurulu tarafından "Oynayabilir" raporu verildiği belirtiliyor. Ancak 35 yaşındaki Falcao'nun sakatlanma korkusuyla forma giymek istemediği öne sürülüyor.

FATİH TERİM'LE GÖRÜŞME YAPTI

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Falcao'nun psikolojisinin bozulduğu ve Terim'e, "Artık sakatlanmak istemiyorum. Yüzde yüz hazır olmadan oynamayacağım" dediği belirtiliyor.

109 GÜNDE SADECE 36 DAKİKA

Bonuslarla beraber 7 milyon Euro'ya imza atan fakat pandemi indirimi sonrası yıllık geliri 6 milyon Euro'ya düşen tecrübeli futbolcu son 109 günde sadece 36 dakika forma giyebildi.

TERİM ONU DEFTERDEN SİLDİ!

Radamel Falcao'nun yaşadığı sakatlıklar Fatih Terim'i de pes ettirdi. Daha önce Kolombiyalı yıldızın bir an önce forma giyebilmesi için özel çaba harcayan tecrübeli teknik adam artık yaşananları fazla umursamıyor. Terim'in bu tavrında yeni transfer Mostafa Mohamed'in gelişiyle forvette yaşanan krizin bitmesi de büyük bir rol oynamış durumda. (Takvim)