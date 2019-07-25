Galatasaray’da Falcao için geri sayım! İmza an meselesi...

Galatasaray’da büyük Falcao çılgınlığı... Monaco’nun 33 yaşındaki Kolombiyalı golcüsünü gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, işi bitirme aşamasına geldi. Transferin tamamlanması için çok sayıda unsur devrede. Öyle ki, taraftarlar sosyal medyada organize olup hem yıldız futbolcunun hem de eşinin hesaplarına günde binlerce mesaj gönderiyor. Yönetim ise oyuncunun yıllık ücretinin yarısını karşılaması için sponsor arayışını sürdürüyor. Son yapılan yönetim kurulu toplantısında tek gündem maddesi Falcao transferiydi. Tüm imkanlar zorlanıyor, kesenin ağzı açılmış durumda.

Diagne ile birlikte...

Teknik patron Fatih Terim de dört gözle yeni golcüsünü bekliyor. Özellikle Diagne’nin satışı bu transferde önemli rol oynayacak. Senegalli golcünün gidişi de oldukça yakın görünüyor. Galatasaray’ın, son olarak 10 milyon Euro civarında bir bonservis teklifini kabul ettiği, tecrübeli futbolcunun cevap vermesinin beklendiği öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar 1 hafta içinde Diagne ile yolları ayırıp Falcao transferini duyurmaya hazırlanıyor.

Eski yönetici müjde verdi

Galatasaray’ın eski yöneticisi Ural Aküzüm, sosyal medya hesabında Falcao’nun çeşitli görsellerine yer vererek, “Bir cisim yaklaşıyor” diye yazdı. Yönetim kurulundaki bazı isimlerle yakın ilişki içinde olan Aküzüm’ün bu paylaşımı onbinlerce etkileşim aldı.

Türkiye’ye ısınıyor!

Radamel Falcao, önceki akşam eşiyle birlikte Dubai’deki Nusret’e giderek Türk yemeklerini denedi. Ko lombiyalı golcünün eşi Lorelei Ta ron, sosyal medya hesabında “Geleneksel Tü rk lezzetleri” notunu düşerek akşam yemeğinden hem bir video hem de fotoğrafları paylaştı. Bu görüntüler, “Falcao ailesiyle birlikte Türkiye’ye ısınıyor” yorumlar ı yapılmasına yol açtı.