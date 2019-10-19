Sivasspor maçı öncesi oynamayacağı belli olan ve yaklaşık 17-18 gündür antrenmanlara dahi çıkmayan Falcao’nun sürekli olarak ‘ağrılarım var’ deyip takımının yanında olmaması teknik heyeti bir hayli şaşırtıyor.

'TARAFTARLARI DA ARKANIZ ALIP BASKI OLUŞTURDUNUZ'

Kulüp doktoru Yener İnce’nin sunduğu sağlık raporuna göre yıldız futbolcunun herhangi bir sorununun olmadığı belirtilirken, Fatih Terim’in kangren hale gelen Falcao meselesinde bekleme kararı aldığı öğrenildi. ‘Aşil tendonumda ağrı var’ diyerek antrenmanlara çıkmayı reddeden ve sürekli olarak salonda çalışan Falcao’yla bundan böyle yönetim kanadının ilgileneceği kaydedilirken yaşanan gelişmeler sonrası Fatih Terim’in Abdurrahim Albayrak’a ‘Falcao’yu siz çok istediniz, taraftarlara bunu da yansıttınız ve baskı oluşturunuz, oyuncu gelmeden önce bir açıklama yaptım yanlış anlaşıldım, işler ‘Fatih Terim Falcao’yu istemiyor’ boyutlarına geldi. Şimdi ağrılarım var diyor antrenmana çıkmıyor, sağlık heyetine soruyorum hiçbir sorun gözükmüyor umarım en yakın zamanda sorun neyse çözersiniz’ ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Para konusunda sıkıntı yaşamadığı anlaşılan Radamel Falcao’nun önümüzdeki günlerde yöneticilerle görüşeceği bildirilirken, 33 yaşındaki dünyaca ünlü forvetin Real Madrid maçına çıkıp çıkmama konusu ise hala belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Star



