Takımda sakatlıkları süren Falcao ile Lemina, kadroya alınmadı. İki yıldızın dışında cezalı Feghouli, sezonu kapatan Muslera ve Andone de Başkent’e götürülmedi. Sarı-Kırmızılılar, Ankara’da otelde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray açık ara

İki takım arasında oynanan lig maçlarındaki galibiyet sayılarında Galatasaray’ın Ankaragücü’ne karşı 61-17, gol sayılarında da 192-83 üstünlüğü bulunuyor. Cim Bom ayrıca iki takımın Ankara’da yaptığı maçların 24’ünü kazandı, 13’ünü kaybetti, 11 mücadele berabere sonuçlandı.