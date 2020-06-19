Galatasaray’a büyük umutlarla gelen dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, geçen sezon takımda istenmeyen adam ilan edilen Mbaye Diagne’nin gerisinde kaldı. İşin en ilginç tarafı ise iki forveti de kanatlardan Onyekuru ile Feghouli besledi.

Kasımpaşa’da ortaya koyduğu 20 gol, 2 asistlik müthiş performansla sarı-kırmızılılara gelen Senegalli golcü çok eleştirilmesine rağmen Cim-Bom’a şampiyonluk yolunda katkı sağladı. Forma giydiği 12 maçta 995 dakika süre alan Diagne, 10 gol ve bir asistlik katkı yaptı. Cim-Bom’un golcüsü, bunun yanında sezon sonunda da gol kralı tacını taktı.Falcao ise beklentinin çok uzağında kaldı. Kolombiyalı golcü bir dönem sakatlık yaşarken, bu bölümde Fatih Terim’i bile beklemekten bıktırmıştı. Falcao bu sezon oynanan 27 maçın sadece 15’inde bin 36 dakika sahada kaldı. Bunun yanında 9 gol, 1 asistle katkı sağladı.

Öte yandan Diagne’ye yarım sezon için 1 milyon 150 bir euro maaş verilirken, Falcao’ya ise yıllık net 5 milyon euro ödeniyor.

(Milliyet)