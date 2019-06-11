Ndiaye'nin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından orta sahanın merkezine nokta atışı bir transfer yapmak isteyen Galatasaray’da, Ever Banega seferberliği var. Daha önce menacerler vasıtasıyla nabız yoklayan ve Sevilla’nın oyuncuyu satmayı düşündüğü bilgisine ulaşan Sarı-Kırmızılılar, sonrasında Arjantinli yıldızın temsilcisiyle temasa geçmişti. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Banega gelmeye sıcak bakarken, oyuncu cephesinde görüşmeler olumlu ilerliyor. Galatasaray Yönetimi, Sevilla ile resmi temasları ise bu hafta kuracak. Cim Bom’un profesyonellerinin kısa zamanda İspanya’ya gidip, Sevilla’nın yetkilileriyle masaya oturması bekleniyor.

Fernando’nun partneri olarak yeni sezonda kadroda düşünülen Banega için Galatasaray’ın teklifte belirlediği üst limit, 7 milyon Euro.

Terim çok beğeniyor

Fatih Terim’in oyun tarzını çok beğendiği Banega’nın en büyük artısı, istikrarlı performansı. Geçen sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda toplam 51 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Arjantinli futbolcu, 8 gol, 11 asistlik istatistik yakaladı. Banega’nın Sevilla’yla ise sadece 1 senelik sözleşmesi var ve kulübü para kazanmak için bu yaz döneminde oyuncusunu satmak zorunda.

Metin Karabaş