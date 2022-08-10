Transfer döneminde Evander ismi uzun süre Galatasaray 'ın gündeminde kaldı. 24 yaşındaki 10 numaranın transferi için Sarı-Kırmızılı takımın yöneticileri 3 kez resmi teklif yapmasına rağmen kulübü 8 milyon Euro'dan aşağı inmeyince transfer rafa kalktı...

G.Saray 6.2 milyon Euro'ya kadar çıktı

Galatasaray ilk olarak Midtjylland kulübüne kiralık satınalma opsiyonlu teklif yaptı. Danimarka kulübü bu teklife cevap dahi vermedi. 5.5 milyon Euroluk ikinci teklif de olumsuz sonuçlanınca Galatasaray'ın son teklifi 6.2 milyon Euro oldu. Evander'in takımı 8 milyon Euro'dan aşağı inmeyince görüşmeler durdu.

Evander tamamdı!

24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 1.2 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşma sağlanmıştı. Hatta futbolcunun babası bu transfer için Brezilya'dan Danimarka'ya gelerek görüşmelere katılmıştı.

Sakatlık konusu sıkıntı oldu

Evander'in transfer görüşmeleri sırasında Avrupa eleme maçlarında sakatlanması Galatasaray'ın bu transfere mesafeli bakmasına neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk ligin başlangıcına yetişecek hazır haldeki oyuncuları istiyordu.

Antalyaspor maçını izledi!

Benfica ile oynanan Avrupa maçında sahalara dönen ve ilk 45 dakika süre alan Evander Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmayı izlediği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı...

Geçen sezon şov yapmıştı

Evander geçen sezon Midtjylland formasıyla 48 maçta forma giymiş 18 gol, 11 asistlik performans ortaya koymuştu...

"Evander transfer olmayı hakediyor"

Öte yandan Benfica ile oynanan maç sonrası açıklamalarda bulunan FC Midtjylland Sportif Direktörü Svend Gravesen "Evander icin bir çözüm bulmaya çalışıyoruz, bu gizli sakli birşey degil. Evander transfer olmayı hakediyor.” şeklinde konuştu.

Yakup Çınar - Fanatik Özel