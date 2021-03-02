Galatasaray'da Etebo fırtınası! 6 numaraya evrildi...
Galatasaray’ın son dönemde göze batan görev adamı Etebo, yükselen formuyla, Cim-Bom’a gelip zirve yapan oyuncuları anımsattı. Sarı-kırmızılılara kısa dönem katılan ancak kiralık sürelerinde büyük sükse yapan Denayer, Onyekuru, Seri gibi isimler, maddi imkânsızlıklar nedeniyle satın alınamamıştı. Şimdi de Stoke City’den gelen orta saha zirveye doğru ilerliyor ancak onun da satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro.
Galatasaray’a kiralık gelip başarılı olanlar sınıfına son eklenen isim Etebo oldu. Nijeryalı futbolcu son dönemde performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, sezon başında transferiyle ilgili eleştirileri de unutturdu. Milliyet'in haberine göre; Çok kritik bir dönemde formayı kapan Etebo’nun yükselen grafiği son dönemde Galatasaray’a kiralık olarak gelip başarılı olan oyuncuları anımsattı.
Kalmak istemişti
Özellikle Jason Denayer bu konuda ilk akla gelen örnek. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı futbolcunun kariyerini Galatasaray’da sürdürme isteğine karşın maddi imkânsızlıklardan dolayı bonservisini alamamıştı.
Onyekuru ile de bu furya devam etti. Nijeryalı forvet ne zaman gelse başarılı oldu. Geçen sezon ise kiralık gelip başarılı olanlar kervanına Seri ve Lemina da eklenmişti. Her iki oyuncu da kalmayı çok istemelerine karşın bonservislerinin yüksek olmasından dolayı yeni sezonda kadroya dahil edilememişti.
6’ya dönüştü
Bu akım, Etebo ile devam etti. Kariyeri düşüşe geçen 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla beraber tekrar hayata döndü. Etebo, esas pozisyonu 8 numara olmasına karşın, son dönemde 6 numaraya evrildi ve burada çok iyi bir performans sergiledi. Bu yönüyle Taylan’a benzeyen ama takım arkadaşından da formayı kapan Etebo’nun, fiziksel üstünlüğü ile beraber top kullanmadaki iyi özellikleri nedeniyle tercih edildiği düşünülüyor.
Sezon başında Stoke City’den 675 bin euroya kiralanan Etebo, sarı-kırmızılı takımdan yıllık 1.2 milyon euro alıyor. Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonu ise 7.5 milyon euro...