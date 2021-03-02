Galatasaray’a kiralık gelip başarılı olanlar sınıfına son eklenen isim Etebo oldu. Nijeryalı futbolcu son dönemde performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, sezon başında transferiyle ilgili eleştirileri de unutturdu. Milliyet'in haberine göre; Çok kritik bir dönemde formayı kapan Etebo’nun yükselen grafiği son dönemde Galatasaray’a kiralık olarak gelip başarılı olan oyuncuları anımsattı.

Kalmak istemişti

Özellikle Jason Denayer bu konuda ilk akla gelen örnek. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı futbolcunun kariyerini Galatasaray’da sürdürme isteğine karşın maddi imkânsızlıklardan dolayı bonservisini alamamıştı.

Onyekuru ile de bu furya devam etti. Nijeryalı forvet ne zaman gelse başarılı oldu. Geçen sezon ise kiralık gelip başarılı olanlar kervanına Seri ve Lemina da eklenmişti. Her iki oyuncu da kalmayı çok istemelerine karşın bonservislerinin yüksek olmasından dolayı yeni sezonda kadroya dahil edilememişti.





İlgili Haberler Galatasaray'ın Atatürk Olimpiyat Stadı isteğine Karagümrük engeli





6’ya dönüştü

Bu akım, Etebo ile devam etti. Kariyeri düşüşe geçen 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla beraber tekrar hayata döndü. Etebo, esas pozisyonu 8 numara olmasına karşın, son dönemde 6 numaraya evrildi ve burada çok iyi bir performans sergiledi. Bu yönüyle Taylan’a benzeyen ama takım arkadaşından da formayı kapan Etebo’nun, fiziksel üstünlüğü ile beraber top kullanmadaki iyi özellikleri nedeniyle tercih edildiği düşünülüyor.

Sezon başında Stoke City’den 675 bin euroya kiralanan Etebo, sarı-kırmızılı takımdan yıllık 1.2 milyon euro alıyor. Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonu ise 7.5 milyon euro...