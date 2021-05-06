Galatasaray geçtiğimiz günlerde, 22-29 Mayıs arasında tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladıkları Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın iptal edilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Bu kararın ardından başkan adayları bir bir tepkisini dile getirdi. O isimlerden bir tanesi de Eşref Hamamcıoğlu oldu.

Hamamcıoğlu, yaptığı açıklamayla seçim iptali kararının keyfi karar olduğunu belirtti.

İşte o açıklama:

Galatasaray Spor Kulübü'nde seçim ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabilir. Tek bir kişinin keyfi kararı veya bazı art niyetli hesapların neticesinde seçimlerin iptal edilmesi, benim ve arkadaşlarımın bizzat itirazımızı yükselttiğimiz zihniyetin göstergesidir.

Galatasaray bu badireyi de atlatacaktır. Bunu hep birlikte atlatacağız. Seçimi de hep birlikte yapacağız

Şunu da belirtmem gerekir. Bu utanç vesikası karardan derhal dönülmelidir.

Etkin pişmanlık gösterilmelidir. Yoksa son pişmanlık fayda etmez.

Galatasaray bunun hesabını sorar.

Galatasaray’a güvenelim.

Eşref Hamamcıoğlu



