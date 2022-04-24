Yeni başkanını 30 Nisan'da seçecek olan Galatasaray 'da, gelecek sezon nasıl bir yapılanmaya gidileceği büyük merak konusu. İki başkan adayı da çalışacakları grupları belirlemiş durumda. Eşref Hamamcıoğlu futbolun başına Cenk Ergün'ü, Metin Öztürk ise Levent Nazifoğlu'nu getirecek. Başkan adaylarının görüştüğü teknik direktörler de belli. Hamamcıoğlu'nun yabancı, Öztürk'ün ise yerli ısrarı sürüyor. Ancak adaylıklarını açıkladıkları ilk günden bu yana hoca borsasında da bazı değişiklikler yaşandı. İki başkan adayının listesindeki 1 numaralar güncellenmiş durumda.

Farke Türkiye'ye sıcak

İlk etapta Rudi Garcia'yı takımın başına getirmek isteyen Hamamcıoğlu, şu sıralarda ibreyi tamamen Daniel Farke'ye çevirdi. 45 yaşındaki Alman çalıştırıcının ismi kısa bir süre öncesine kadar Beşiktaş 'la da anılıyordu. Geçtiğimiz ay başında Krasnodar'daki görevinden ayrılan Farke, Türkiye'de çalışmaya çok sıcak bakıyor.

Okan hocaya engel yok

Öztürk cephesinde ise ilk etapta düşünülen antrenör Nuri Şahin'di. Ancak Antalyaspor'un sert tepkisi ve sosyal medyada kavgaya dönen atışmalar sonrası, rota gündemdeki diğer aday olan Okan Buruk'a döndü. Geçtiğimiz günlerde yeniden Galatasaray camiasına dönmek istediğini belirten Okan hocanın önünde de herhangi bir engel bulunmuyor.

Transfer temasları başladı

Başkan seçilecek aday, transfer çalışmalarını ise futbol şubesinin başına geçecek isimle beraber yürütecek. Ya Levent Nazifoğlu ya da Cenk Ergün, listelerinde yer aldıkları başkan mazbatayı alır almaz, gelecek sezonun takviyeleri için kolları sıvayacak. Şimdiden menacerlerle görüşmelerin başladığı ve geniş çaplı transfer listelerinin hazırlandığı belirtiliyor.