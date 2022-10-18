Galatasaray 'ın golcü pişmanlığı... Sezon başında kadrosunu büyük yıldızlarla güçlendiren Sarı-Kırmızılı ekip, eski forvetlerini mumla arar oldu. Yüksek maliyetlerle transfer edilen Haris Seferovic, Dries Mertens ve Mauro Icardi, geride kalan haftalarda ne gol ne de tek bir asist üretebildi. Buna karşın, yaz döneminde elden çıkarılan Aslan'ın eski golcüleri, takımlarına her hafta katkı vermeye devam ediyor. Bonservisine 13 milyon Euro ödenmesine karşın, bedavaya elden çıkarılan Mbaye Diagne, şu ana kadar Karagümrük formasıyla 9 maça çıkarken, 5 gol 1 asistlik performansıyla takımını ayakta tuttu.

Bonservisini alabilirler

Satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed de ilk başlarda Fransız futboluna ayak uydurmakta zorlansa da kısa sürede takımının 1. santrforu konumuna geldi ve 16 maçta 4 gol 2 asistlik katkı vermeyi başardı.