Galatasaray 'ın bu sezon belki de en büyük eksiği olan ve transferi için büyük çaba harcanan 6 numara pozisyonunda, ligin 2. yarısı itibarıyla değişen bir şey yok! Ön liberoya Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar, hocası Torrent'ten süre almakta zorlanıyor. İlk maçta 8 dakika, ikinci maçta 10 dakika, sonraki maçta 61 dakika sahada kalan Şilili yıldız, Rize karşısında kulübeden bile çıkamadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, özellikle de Gedson Fernandes'in Rizespor formasıyla ortaya koyduğu performansı görünce, Pulgar tercihi nedeniyle Galatasaray Yönetimi'ni eleştiri yağmuruna tutmaya başladı.