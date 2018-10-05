Porto maçı öncesinde MR sonuçları temiz olmasına rağmen, ağrıları olduğunu söyleyen ve kadroda yer almayan Eren Derdiyok’u zor günler bekliyor! Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, tecrübeli golcünün kendilerini yalnız bırakmasına sitem ederken, Derdiyok’un bir süre forma giymesinin zor olduğunu belirtiliyor.

Cim-Bom’un Porto deplasmanında Onyekuru-Sinan-Rodrigues’den oluşan hücum hattının gol atamasa da futbolunun pozitif olması, radikal bazı uygulamaları gündeme getirdi. Buna göre, teknik kadro zorunlu olmadıkça bir süre Eren’e şans vermeyecek.

Sarı-kırmızılılarda Eren’in yaşadığı sorunun bir benzeriyle Serdar Aziz karşılaşmış, Göztepe maçı öncesi ağrıları olduğunu ileri süren başarılı stoperle ilgili “oynayabilir” raporu verilmişti. Bu sağlık raporuna rağmen Aziz, Göztepe maçında oynamamıştı. Bunun faturası ise Serdar için ilerleyen haftalarda kulübe olmuştu. Takım aksayınca Terim zorunlu olarak Serdar’a dönmüştü.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada Eren ve Selçuk İnan’ın Antalya maçının kadrosunda yer almadığı bildirildi.

(Sabah)