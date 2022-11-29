



Galatasaray ’da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Seferovic ve Gomis ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, ocak ayında bir golcü transferi gerçekleştirmeyi planlarken Icardi’nin bonservisinin alınması zorlaşınca temmuz ayı için de hedefini belirledi.





Florya’da çift idman

Kupa nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da tempo arttı. Dün Florya'da çift idman yapılırken, teknik direktör Okan hoca oyuncularına "Hazırlanın, hepinize ihtiyacım olacak" mesajını yolladı.

Ayrıca Buruk'un, tatil dönüşünde oyuncularının fiziksel performansından memnun olduğu, önceden verilmiş programa uydukları için de hepsine teşekkür ettiği öğrenildi.

Kamp programı belli oldu

Galatasaray’ın Antalya’da yapacağı kamp programı belli oldu. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayacak.

8- 16 Aralık Antalya’da kamp gerçekleştirecek olan Galatasaray, 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü ise saat 17.00’de Fransa’nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.

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Oliveira’dan kötü haber

Antrenmanda sakatlanan Sergio Oliveira'nın MR'ı çekildi. Sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandı. Portekizli orta sahanın 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Oliveira'nın, kupa arasından sonraki İstanbulspor, Ankaragücü ve Sivasspor maçlarını kaçırma ihtimali var. Sarı-Kırmızılı oyuncunun ocak ayının ikinci haftasındaki Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi hedefleniyor.





Onur Bulut sürprizi

Sarı-Kırmızılılar, adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Kayserispor’un sağ beki Onur Bulut’u gözüne kestirdi. 28 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin son senesinde…

Sezonun parlayan yıldızlarından Kayserispor'un 28 yaşındaki sağ beki Onur Bulut, Galatasaray'ın da transfer radarına girdi. Adı bir süredir Beşiktaş ve Trabzonspor gibi devlerle de anılan tecrübeli futbolcu, ligde 14 maçta 2 gol 2 asistle oynayarak dikkat çekmeyi başardı. Sözleşmesinin son senesinde olması da Galatasaray cephesinin iştahını kabartıyor.

Özellikle Dubois'ya Juventus'un ilgi göstermesi, Boey'nin de yüksek bir bonservisle satılma ihtimali, Sarı-Kırmızılı kulüpte sağ beke takviye ihtiyacını zorunlu kılıyor. Galatasaray, bu bölgeyi Mert Müldür ve Onur Bulut gibi iki Milli oyuncuyla takviye edip, yerli rotasyonunda da elini güçlendirmek istiyor. (Metin Karabaş)

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İki golcü birden!

Seferovic ve Gomis ile yolları ayırmaya hazırlanan, Icardi'nin bonservisini alması da zor görünen Galatasaray; ocak ayında Moussa Dembele'yi kadrosuna katıp, Atalanta ile sözleşmesi bitecek olan Luis Muriel'i de sezon sonunda renklerine bağlamayı hedefliyor.

Galatasaray'dan transferde hamle üstüne hamle geliyor. Sarı-Kırmızılılar hem ligin ikinci yarısında takımı şampiyonluk yarışında tutacak hem de gelecek sezonun kadrosunu şekillendirecek takviyeler için çalışmalar yapıyor.





Özellikle forvet hattı konusunda titiz bir hazırlık söz konusu. Mevcut kadroda Icardi, Gomis ve Seferovic gibi yıldızlar olmasına karşın, bu bölgede önemli değişiklikler gerçekleşecek gibi görünüyor.

Icardi'yi de zorlayacaklar

Bu değişimin temel sebebi ise teknik direktör Okan Buruk'un memnun olmadığı Seferovic'in ocak ayında gönderilecek olması, 37 yaşındaki Gomis'le yol ayrımına gelinmesi, kısa sürede tüm taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi'nin bonservisinin PSG'den alınmasının da zor görünmesi. Ancak Arjantinli yıldız için şartlar sonuna kadar zorlanacak. Buna yeniden kiralama seçeneğinin de dahil olduğu belirtiliyor.

Uygun bonservis bedeliyle

Mevcut forvet hattına takviyesi düşünülen ilk isim Moussa Dembele. Fransız golcünün menajeri ile İstanbul'da yapılan görüşme olumlu geçmiş, oyuncu da anlaşma sağlanırsa Galatasaray'a seve seve imza atacağını dile getirmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi 26 yaşındaki santrforun bonservisini Lyon'dan alması gerekiyor. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için, yönetim Dembele'yi uygun bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı planlıyor.

26 yaşındaki Fransız santrfor Dembele, taraflar anlaşırsa Galatasaray'da seve seve oynayacağını dile getirdi.

Yine Fener'le karşı karşıya

Asıl sürpriz ise İtalya cephesinden geldi. Galatasaray'ın, aynı zamanda Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Luis Muriel'le ilgilendiği ileri sürüldü. Atalanta ile sözleşmesi bitecek olan, ancak 1 yıllık opsiyonu bulunan 31 yaşındaki Kolombiyalı forvetin, Galatasaray cephesinde sezon sonu için düşünüldüğü belirtiliyor. Her iki transferde de mutlu sona ulaşılırsa, Galatasaray gelecek sezon Dembele ve Muriel gibi iki önemli forvete birden kavuşmuş olacak.

31 yaşındaki Kolombiyalı forvet Muriel'in, Atalanta'daki 1 yıllık kontrat opsiyonunu kullanıp kullanmaması, bu transferde belirleyici rol oynayacak.

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