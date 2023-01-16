Galatasaray 'da başkanvekili Erden Timur ile teknik direktör Okan Buruk, takımın gidişatını değerlendirip, izlenecek yol haritası ile ilgili birtakım değerlendirmelerde bulundu. İkili, takımın gidişatından bir hayli memnun olduğunun altını çizdi. Ayrıca transfer üzerinde de duruldu. Bu doğrultuda sol bek konusundaki ihtiyacın giderilmesi hakkında memnuniyetini dile getiren Okan Buruk, nokta transferlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İKİ YILDIZ YOLCU

Galatasaray Yönetimi, şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan da iç transferde harekete geçti. Takıma katılacak yeni isimler olması nedeniyle, gönderilecek futbolcular için de çalışmalar devam ediyor. Bu doğrultuda yaz transfer döneminde kiralanan Haris Seferovic'ten kulüp bulması istenecek. Galatasaray forması ile 10 lig maçında ne gol ne de asist yapabilen İsviçreli santrfor, beklentilerin hayli altında kaldı. Kiralık kontratı sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.









FESİH İÇİN GÖRÜŞME

Öte yandan Patrick van Aanholt da bekleneni veremeyenlerden biri oldu. Hollandalı sol bekin, sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 32 yaşındaki deneyimli savunmacı için iki alternatif belirlendi. İlk etapta, kendisinden takım bulması istenecek. İkinci ihtimalde ise Hollandalı futbolcunun, sezon sonuna kadar alacakları verilip, sözleşmesinin feshedilmesi için görüşme yapılacak.

FORVETE DOVBYK HAMLESİ

Galatasaray, şampiyonluk yolunda zirvede yer alırken, önemli bir avantaja da sahip. Bu doğrultuda Aslan, ara transfer döneminde eksiklerini kapatmayı hedefliyor. İlk etapta sol bek için uzun bir süre çalışma yürütüldü. Nihayetinde Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi ile anlaşmaya varıldı. Galatasaray'ın takviye yapmak istediği bir diğer mevki de forvet hattı... Bu anlamda rota ise Ukrayna olacak. Sarı Kırmızılılar, Dnipro forması giyen Artem Dovbyk'i kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki golcü, daha önce de Trabzonspor 'un gündemine gelmişti.

BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Yaz transfer döneminde Karadeniz ekibi tarafından yapılan yaklaşık 3 milyon Euro'luk öneri reddedilmişti. Şimdi ise 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, sezon sonunda sona erecek. Aslan da bu doğrultuda Dovbyk'i kadrosuna katmak istiyor. Santrfor bölgesinin yanı sıra forvet arkası ve sağ kanatta da oynayabilen Dovbyk, bu sezon çıktığı 28 maçta 19 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. İki kulüp arasında bonservis konusunda görüşmelerin, kısa bir süre içerisinde başlaması bekleniyor.









'REHAVETE KAPILMADAN...'

Buruk, "Takım şu anda çok iyi gidiyor. Formumuzu yakaladık. Kulüp, oyuncular ve taraftar, tamamen birbirine kenetlenmiş durumda. Şampiyonluk için çok önemli bir avantaja sahibiz. Ama bu yüzden de rehavete kapılmayacağız. Ancak ne kadar iyi gitsek de işimizi şansa bırakmamalıyız. Bu yüzden sol bekin yanına bir santrfor transferi olmalı. Ayrıca eğer gerekli görülürse kilit bölgelere fırsat transferleri de yapılabilir" dedi.

Metin Karabaş