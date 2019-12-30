Galatasaray'da en çok oynayan Muslera, en golcü Babel

Süper Lig’de bu sezon Galatasaray adına ilk yarıda forma giyen futbolcular arasında en istikrarlısı kaleci Fernando Muslera oldu. Ligin ilk yarısında Galatasaray’da 26 farklı futbolcu süre aldı. En golcü oyuncu ise Babel oldu.

30 Aralık 2019, Pazartesi 12:43
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Galatasaray'da en çok oynayan Muslera, en golcü Babel

Galatasaray’da Süper Lig’in ilk yarısında forma giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, kaleci Fernando Muslera oldu. Ligin ilk yarısında Galatasaray’da 26 farklı futbolcu süre aldı. Sarı-kırmızılı ekibe 2011’de transfer olan Uruguaylı file bekçisi, 9. sezonunda da formasını kaptırmadı ve takımının en istikrarlı ismi olmayı başardı. Süper Lig’in ilk yarısındaki 17 maçın 16’sında forma giyen Muslera, toplamda bin 440 dakika sahada kaldı. Muslera’yı 15 müsabakada bin 303 dakika süre bulan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao izledi. Ligde 15 müsabakada bin 290 dakika sahada kalan bir başka Brezilyalı savunmacı Mariano, en çok süre bulan üçüncü futbolcu oldu.

En golcüsü Babel

Galatasaray, sezonun ilk yarısında rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Ligin ilk yarısında forma giyen 26 futbolcudan 10’u gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılı ekibin en skorer ismi Ryan Babel oldu. Hollandalı futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı. Babel’i 3’er golle Radamel Falcao ile Younes Belhanda izlerken, Florin Andone, Sofiane Feghouli 2’şer, Adem Büyük, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo ve Taylan Antalyalı ise 1’er kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray’ın 3 golünü ise Antalyaspor’dan Ondrej Celustka, Göztepe’den Lamine Gassama ve Çaykur Rizespor’dan Montassar Talbi kendi kalesine gönderdi.

En hırçını Marcao

Sezonun ilk yarısında en hırçın Galatasaraylı futbolcu olarak Marcao dikkati çekti. Sarı-kırmızılı oyuncular, ligde geride kalan 17 maçta toplam 3 kırmızı, 42 sarı kart gördü. İlk yarıda 1 kez kırmızı, 7 kez de sarı kartla cezalandırılan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, en hırçın futbolcu oldu. Marcao’yu 1 kırmızı, 1 sarı kartla Jean Michael Seri, 1 kırmızı kartla da Emre Mor takip etti.

İlk yarı performansı

Galatasaray’da futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:

Futbolcu       Maç sayısı  İlk 11  Süre (Dk.)  Gol  Sarı kart  Kırmızı kart

Fernando Muslera   16      16    1440     -   1      -

Marcao        15      15    1303     -   7      1

Mariano Filho     15      14    1290     -   5      -

Ryan Babel      15      13    1244     5   5      -

Yuto Nagatomo     15      14    1202     1   -      -

Ömer Bayram      13      11    1040     1   5      -

Younes Belhanda    12      11    942     3   3      -

Sofiane Feghouli   12      12    928     2   1      -

Steven Nzonzi     10      10    900     -   1      -

Christian Luyindama  10      10    885     -   1      -

Ryan Donk       11      8    781     -   1      -

Mario Lemina     11      10    774     -   3      -

Jean Michael Seri   10      6    561     1   1      1

Adem Büyük      14      5    556     1   3      -

Florin Andone     6      6    451     2   1      -

Radamel Falcao    7      5    440     3   -      -

Emre Mor       10      3    366     -   -      1

Ahmet Çalık      4      3    288     -   -      -

Emre Taşdemir     6      3    264     -   -      -

Selçuk İnan      5      3    258     -   -      -

Şener Özbayraklı   3      3    234     -   1      -

Jimmy Durmaz     7      1    184     -   2      -

Taylan Antalyalı   5      1    130     1   -      -

Okan Kocuk      1      1    90      -   -      -

Yunus Akgün      1      -    7      -   1      -

Martin Linnes     1      -    6      -   -      -

İSTANBUL (AA) / EMRAH OKTAY


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