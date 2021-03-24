Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı atlatan Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Sakatlığı atlatan Emre Taşdemir de antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Taşdemir en son 6 Şubat 2021 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta kısa süre görev yapmıştı

Emre Taşdemir bu sezon 9 lig maçında sadece 513 dakika süre alırken 1 asist yaptı. Emre Taşdemir, 2020-21 sezonunda 4 farklı dönemde sakatlık geçirdi