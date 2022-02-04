Galatasaray 'ın sezon başında Giresunspor'a kiralık verdiği Emre Taşdemir, Karadeniz kulübüyle yollarını ayırdı. 26 yaşındaki futbolcunun gözü yine Cim Bom'da.

Ancak teknik heyetin Emre'yi kadroda düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli oyuncu, ara transfer dönemine kadar kendisine bir kulüp bulamazsa, yine Galatasaray'la idmanlara çıkacak.







