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Galatasaray'da Emre Taşdemir takım arıyor

Galatasaray'ın sezon başında Giresunspor'a kiralık verdiği Emre Taşdemir, Karadeniz kulübüyle yollarını ayırdı. 26 yaşındaki futbolcunun gözü yine Cim Bom'da. Ancak teknik heyetin tecrübeli futbolcuyu kadroda düşünmediği öğrenildi.

04 Şubat 2022, Cuma 09:51 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Emre Taşdemir takım arıyor

Galatasaray 'ın sezon başında Giresunspor'a kiralık verdiği Emre Taşdemir, Karadeniz kulübüyle yollarını ayırdı. 26 yaşındaki futbolcunun gözü yine Cim Bom'da.

Ancak teknik heyetin Emre'yi kadroda düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli oyuncu, ara transfer dönemine kadar kendisine bir kulüp bulamazsa, yine Galatasaray'la idmanlara çıkacak.


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