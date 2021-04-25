Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Kılınç için sezonun her iki yarısında oynanan Antalyaspor maçları kötü geçti. İlk yarıda 0-0 biten mücadelenin 51. dakikasında kırmızı kart gören Emre Kılınç iki maç ceza almıştı. Emre dün akşam da ilk 11'de başladı mücadaleye.

Kapanan rakip karşısında atak üstüne atak geliştiren Sarı-Kırmızılılar'da gole en çok yaklaşan isim Emre Kılınç oldu. Ancak 26 yaşındaki oyuncu direğe takıldı. Sarı Kırmızılı formayla çıktığı ikinci Antalyaspor maçında da yüzü gülmeyen Emre Kılınç 64'te yerini Arda Turan'a bıraktı.



