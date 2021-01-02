Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, liderliği Aytemiz Alanyaspor’a kaptırdı. Haftaya 29 puanla lider giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı’nda Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşmada oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen gol pozisyonu üretmekte zorlanan Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Galatasaray, Emre Kılınç’ın kırmızı kart görmesiyle yaklaşık yarım saat 1 kişi eksik mücadele etti. Müsabakanın 51. dakikasında Emre Kılınç, Amilton’a arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bitigen, Video Yardımcı Hakem (VAR) Atilla Karaoğlan’ın tavsiyesi üzerine pozisyonu tekrar izlemesine rağmen kararını değiştirmedi ve Emre’yi oyun alanı dışına gönderdi. Başarılı oyuncu 17. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

'Kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm'

Galatasaray’ın Antalyaspor ile yaptığı maçta kırmızı kart gören sarı-kırmızılı oyuncu Emre Kılınç, özür diledi. Emre Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçta tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim." ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı oyuncu, cezasının bitmesinin ardından takımı için elinden gelen her şeyi terinin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.