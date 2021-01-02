Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Emre Kılınç şoku yaşanıyor. Karşılaşmanın 50. dakikasında Amilton'a arkadan yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Emre Kılınç'ın en az 2 maç ceza alması bekleniyor.

Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Milli futbolcu, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında takımını yalnız bırakacak.



