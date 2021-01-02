Galatasaray'da Emre Kılınç şoku yaşanıyor! 2 maç yok...
Son dakika haberi... Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Kılınç, Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle en az 2 maç ceza alması beklenen Emre, 18. hafta oynanacak Gençlerbirliği maçını da kaçıracak.
Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Emre Kılınç şoku yaşanıyor. Karşılaşmanın 50. dakikasında Amilton'a arkadan yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Emre Kılınç'ın en az 2 maç ceza alması bekleniyor.
Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Milli futbolcu, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında takımını yalnız bırakacak.