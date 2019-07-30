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Galatasaray'da Emre Alkin istifa etti

Galatasaray'da Emre Alkin istifa etti

30 Temmuz 2019, Salı 18:19
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Galatasaray'da Emre Alkin istifa etti

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Kulübü, bağımsız yönetim kurulu üyesi Emre Alkin'in görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan bildirimde, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Alkin, 30.07.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

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