Galatasaray’ın Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada tarak kemiğinde kırık meydana gelen sarı kırmızılı oyuncu Emre Akbaba'nın 1,5 ay sonra sahalara döneceği belirtildi.

Sarı kırmızılı oyuncunun tarak kemiğindeki kırığın çok hassas bir bölgede olduğu ve bu yüzden de tam hazır olmadan riske atılmayacağı ifade edildi.

Galatasaray kulübü yetkilileri Emre’nin ameliyat olduğu dönemde açıkladıkları gibi planlanan şekilde 4-6 ay süreceğini ve sahalara Emre’nin şubat ayı sonunda forma giyebilecek düzeye geleceğini söylendi.

Kaynak: Hürriyet