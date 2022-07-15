Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray 'da kampın yıldızı Emre Akbaba oldu. İdmandaki istekli tavrı ve hazırlık maçlarındaki görüntüsüyle Okan Buruk'tan tam not alan Emre Akbaba, iple çektiği yeni sezona hazır olduğunun mesajını verdi.

EMRE AKBABA'NIN KADERİ OKAN BURUK'UN RAPORUYLA DEĞİŞİYOR

Alanyaspor 'da kendini bulan Emre Akbaba'nın 2022-23 sezonunda Galatasaray'ın önemli parçalarından biri olması bekleniyor. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un Emre Akbaba raporu oyuncunun kaderini değiştirecek.

AVUSTURYA KAMPININ YILDIZI

Okan Buruk'un takımda formundan en çok memnun olduğu isimlerin başında gelen Emre Akbaba geliyor. Akşam'ın haberine göre; Avusturya kampı sırasında oyuncularıyla ilgili kapsamlı raporlar hazırlayan Okan Buruk, Emre Akbaba'nın kesinlikle takımda tutulması ve oyuncuyla yeni sözleşme yapılması yönündeki raporunu yönetime sundu.

TEMASLAR DERHAL BAŞLADI

Okan Buruk'un Emre Akbaba talebi sonrası harekete geçen Galatasaray yönetiminin, deneyimli futbolcu ile yeni sözleşme müzakerelerine vakit kaybetmeden başladığı bildirildi. Sarı-Kırmızılılarla kontratının son yılına giren oyuncu, Galatasaray'da kalmaya dünden razı.

KISA SÜRE İÇİNDE SONUÇLANACAK

Galatasaray ile Emre Akbaba arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Sarı-Kırmızılılara bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Emre Akbaba, yeni sezonla birlikte bu algıyı kıracağından emin.

EMRE AKBABA'NIN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla toplam 73 maça çıkabilen Emre Akbaba 14 gol, 8 asistlik istatistik yakaladı. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.