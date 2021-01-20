Devre arasında en az iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri sezon sonuna bırakıldı. Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Linnes, Donk, Etebo ve Saracchi'nin sözleşmeleri sona eriyor, Arda ve Babel'in ise opsiyonları bulunuyor. Fatih Terim ve yönetim, oyuncuların performansına göre sezon sonunda karar verecek.





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Yeni teklif yok

Bu isimlerden takımda kalma olasılığı en düşük olarak Emre Akbaba görülüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 2018-19 sezonunda Alanyaspor'dan 4 milyon euro'ya alınan ancak hayal kırıklığı yaratan Emre ile devam etmeyi düşünmüyor. Yıllık kazancı 9.2 milyon TL olan Emre'nin gidişi bütçeyi de rahatlatacak. Sözleşmesinde Avrupa'ya geçerli 15 milyon euro'luk çıkış opsiyonu bulunan 28 yaşındaki hücum oyuncusuna Galatasaray yeni teklifte bulunmadı. Sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen Emre Akbaba'yı Süper Lig'deki birçok kulüp gündemine almaya başladı.

Sakatlıklar yakasını bırakmadı

Emre Akbaba Galatasaray'a transfer olduktan sonra 2 kez ağır sakatlık yaşadı. Milli yıldızın ayak tarak kemiği kırıldı ve 4 ay sahalardan uzak kaldı. 28 yaşındaki oyuncunun daha sonra ise fibula ve tibia kemikleri kırıldı ve yaklaşık 7 ay daha forma giyemedi. Akbaba bu sakatlıklardan sonra beklenen performansı ortaya koyamadı.

Sabah







