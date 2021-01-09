Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1.7 milyon Euro'luk senelik ücretini 1 milyon Euro'ya düşürecek. Anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte, Akbaba'nın önümüzdeki günlerde yeni mukaveleye imza atacağı öğrenildi. Böylece Sarı-Kırmızılı kulübün maaş bütçesinde yer açılmış olacak. Takımdaki birçok futbolcudan yine ücretlerinde feragat yapmalarının istendiği, sözleşmelerin bu doğrultuda güncelleneceği de gelen haberler arasında.