"galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray 'a yakışmayan görüntülerdi"

Galatasaray'da Adnan Polat ve Ünal Aysal dönemlerinde Yönetim Kurulu'nda yer alan Emir Sarıgül, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Sabahlara kadar süren bir kongre. Açıkçası bunların 2 güne yayılması lazım. Benim kongre salonuna girişim sabah 9 civarıydı. Çıkışım ise sabah 06.30 oldu. Hakikaten Galatasaray'a yakışmayan görüntülerdi."

"Elmas dışında 4-5 isim sayabilir misiniz?"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Sarıgül, "Eğlence arkadaşlarınız olabilir, bunlar ayrı. Ama sadece Galatasaray'da Kongre Üyesi diye yönetime taşırsanız, günün sonunda böyle hazin son olur. Bugün baktığınızda Galatasaray yönetiminde camianın içinden gelen Burak Elmas dışında 4-5 isim sayabilir misiniz?" dedi.

"3. ay dolmadan 2 kişi yollarını ayırdı"

"Listeyi yaparken birlikte çalışacağınız yol arkadaşlarınızı seçiyorsunuz. Bazen takım mağlup olur, mali sıkıntılar olur, buradaki yol arkadaşlarınız çok önemlidir. Siz daha 3. ayınızı dolduramadan, 2 önemli isim yollarını ayırıyor. Daha yeni yöneticilik mazbatasını alıp, 2. aylarında yönetimden ayrıldılar."

"9 ay gibi sürede ibra tehlikesi"

"Bir takımın her şartta ve koşulda futboldan sorumlu bir yöneticisi olması lazım. O yönetici, 24 saatini Florya'ya verecek ve yönetim ile arasında köprü oluşturacak. Bugün Galatasaray'daki en büyük problemlerden bir tanesidir. 3 senelik seçiliyorsunuz, projeleriniz var. Ama 9 ay gibi bir sürede bu ibra tehlikesi ile karşı karşıya kalmak bizi derinden yaralıyor."

"Işıtan Gün, gereğini yapması lazımdı"

"Daha önce Burak Elmas'ın kendisine de söyledim, kongre sabahı da söyledim. Kadınlar annedir, eştir, toplumun en önemli değeridir. Bugün Galatasaray'ın yüzde 23'ünü kadınlar oluşturur. Işıtan Gün, yaptığı hatadan sonra gereğini yapması lazımdı. O yapmıyorsa Başkanımız'ın yapması lazımdı."

"Işıtan Gün ve seçim kararını alsaydı..."

"Işıtan Gün hakkında bu kararı alması lazımdı ve Kongre günü seçim kararı alıyorum deseydi, bugün bu tabloyla karşılaşmayacaktık. Galatasaray demokratik bir camiadır. Tüm yöneticiler fikirlerini özgürce ifade eder."

"Başkanın kendisinden istifa talebi olmuş ama..."

"Burada bu arkadaşın geçmişte yaptığı bir hata. Bunun gereğini yapması lazımdı. Yakın yönetici arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla, başkanın böyle bir talebi olmuş ama kendisi bu talebe olumsuz yanıt vermiş. Bu camia 30 milyona yakın bir camiadır. Bireyler camiayı zor duruma sokmamalıdır."

'Ya hepimiz birlikte istifa edelim ya da...'

"Duyduğum kadarıyla Burak Elmas'ın bu talebine Işıtan Gün, 'Ya hepimiz birlikte istifa edelim ya da ben bireysel olarak istifa etmem' demiş."

"Tek bir isimle seçime gidilmesi doğru olacaktır"

"Hergün gazetelerde sayısız başkan adayının ismi geçiyor. Galatasaray'ın Ağustos ayına kadar 450 milyon TL gibi önemli bir ödeme tablosu var. Herkesin ortak aday üzerinde uzlaşıp, tek bir isimle seçime gidilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum."

"Camiadan Ünal Aysal'a yoğun talep var"

"Ünal Aysal Başkan ile bir görüşmem olmadı ama camiadan yoğun talep var. Kendinin de niyeti Galatasaray'da ortak bir adayın çıkması. Dursun Özbek de mücadele ediyor. O da tek bir adayın çıkmasını istiyor."

"Ünal Başkan asla görevden kaçmaz"

"Ünal Aysal, Galatasaray aşkı ve sevgisi ile yanan, Galatasaray'ı çok iyi şekilde analiz etmiş, değerlerini çok iyi bilen, biridir. Ünal Başkan gibi bir ismin bu görevi kabul edip, herkesi bu havuzun içine alırım gibi bir düşüncesi varsa tabii ki mutlu oluruz. Böyle bir durum olursa Ünal Başkan asla görevden kaçmaz."

"Göreve gelmesine Fatih Terim'in etki etti"

Hoca ile ara dönemde ayrılmak çok doğru bir yönetim tarzı değildi. Hocanın gönderiliş şeklini hiç tasvip etmiyorum. Göreve gelirken 80 oy gibi bir fark vardı. Orada da Fatih Terim'in etki ettiği yadsınamaz bir gerçek."

"Muhakkak ki bazılarında duygusal kırgınlık olmuştur"

"Muhakkak ki bazı insanlarda duygusal kırgınlık olmuştur. Takımın haketmediği yerde olması, bazı isimler üzerinde etkisi olmuştur. Fatih Hoca'yı gönderiş tarzının böyle olmaması lazım. Sezonun ortasında gelip, başarılı olabilen yabancı teknik adam var mı? Bizim bir an önce öz evlatlarımıza dönmemiz lazım."

"İbrasızlık kararında Terim'in etkisi olmuştur"

"Fatih Terim Galatasaray için değerdir. Divan kurulu üyesidir. İmparatordur. Hoca ile yolların ayrılması, ibrasızlık kararında muhakkak ki etkisi olmuştur. Ama diğer faktörlerin etkisi daha fazladır."